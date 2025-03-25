Boeing хочет отозвать признание вины по делу о крушении самолетов 737 MAX, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Американская корпорация Boeing пытается отозвать достигнутое соглашение о признании вины в уголовном деле от 2021 года, возбужденном после крушений двух пассажирских лайнеров 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам ее представителей, компания рассчитывает на смягчение приговора при администрации нового президент США Дональда Трампа.

Самолеты Boeing 737 MAX потерпели крушения в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, погибло в общей сложности почти 350 человек. Минюст США признал мошенничеством, что Boeing не уведомил регуляторов о внесении изменений в программу управления полетом на самолетах серии MAX, что послужило причиной двух катастроф. В июле компания решила признать вину и выплатить штраф на сумму до $243,6 млн. Помимо этого Boeing должен был в течение трех лет находиться под наблюдением независимой комиссии экспертов.

Однако теперь корпорация добивается «более снисходительного отношения» со стороны Министерства юстиции, которое при администрации господина Трампа начало рассмотрение многочисленных уголовных дел, еще не переданных в суд. Boeing «может выиграть от свежего взгляда» Минюста, который «склонен как минимум изменить части соглашения», утверждают собеседники издания. Boeing и Министерство юстиции отказались от комментариев.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии с марта 2019 года полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру. В ноябре 2019 года своих постов лишился гендиректор и президент коммерческого подразделения авиаконцерна Кевин Макалистер, а в декабре того же года ушел в отставку и генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург.