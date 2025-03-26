Jade Gas Holdings обнаружила запасы газа во время бурения на своем проекте «Улаан-Нуур» в Монголии

CentralAsia (MNG) -

После этого объявления акции Jade Gas Holdings выросли на 21,4% до 0,034 австралийского доллара.

Акции компании Jade Gas Holdings, котирующиеся на австралийской бирже, выросли более чем на 20 процентов после того, как она сообщила о ходе бурения на своем проекте по добыче метана в пустыне Гоби в Монголии.

Компания в своем заявлении отметила, что завершила бурение первой скважины для добычи метана из угольного пласта на своем проекте «Улаан-Нуур».

Компания подчеркнула, что в ходе бурения были обнаружены значительные потенциальные запасы газа, что указывает на широкий потенциал добычи. Компания пробурила 711 метров горизонтальной скважины на глубину 1567 метров, и бурение второй скважины должно начаться немедленно.

После этой новости акции Jade Gas Holdings выросли на 21,4% до 0,034 австралийского доллара в ходе ранних торгов на Австралийской фондовой бирже.

Jade Gas Holdings планирует начать добычу газа в коммерческих масштабах к середине 2025 года.

источник: MiddleAsianNews

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