Выручка Mongolian Mining Corporation достигла исторического максимума в $1,04 млрд

CentralAsia (MNG) -

Mongolian Mining Corporation реализовала 8,6 млн тонн угля в 2024 году

Компания Mongolian Mining Corporation, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже, сообщила о выручке в размере $1,04 млрд в 2024 году, превзойдя свой исторический рекорд 2023 года. Однако чистая прибыль компании в отчетный период оставалась стабильной, превысив $242 млн.

Компания Mongolian Mining Corporation, ведущий производитель и продавец высококачественного коксующегося угля в Монголии, реализовала 8,6 млн тонн в 2024 году. Средняя цена реализованного угля составила $168,4 за тонну, что выше $160 в 2023 году.

Исполнительный директор компании подчеркивает, что Mongolian Mining Corporation инвестирует в золото, медь и другие металлы с целью диверсификации и расширения своего бизнеса.

На последней торговой сессии акции Mongolian Mining Corporation закрылись на уровне 5,71 гонконгского доллара. Стоимость акций компании упала более чем на 18 процентов с начала 2025 года.

Fitch присвоило предлагаемым долларовым облигациям Mongolian Mining Corporation рейтинг «B+»

24 марта 2025 г.: Fitch Ratings присвоило предлагаемым долларовым облигациям производителя угля Mongolian Mining Corporation (MMC) рейтинг «B+» с рейтингом возвратности «RR4». Предлагаемые облигации будут выпущены MMC и ее дочерней компанией Energy Resources LLC, находящейся в полной собственности, и гарантированы большинством ее действующих дочерних компаний. Облигации будут представлять собой старшие необеспеченные обязательства MMC, поскольку они представляют собой ее необеспеченные и несубординированные обязательства.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения