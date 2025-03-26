Планируется комплексная работа по развитию монгольских космических технологий совместно с КНР

CentralAsia (MNG) -

25 марта Академия наук Монголии (АН) организовала почетную лекцию «Посольская трибуна».

На лекции присутствовала Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Монголии Шэнь Миньцзюань. Она выступила с речью на тему «Высококачественное развитие Китая и перспективы монголо-китайских отношений».

Шэнь Миньцзюань

«Наши граждане хорошо осведомлены о развитии Китая. За последние годы Китай стал страной с быстрым социально-экономическим развитием, причем не только в области науки и технологий. Посол в своей речи дал подробную информацию, связанную с наукой и технологиями. Например, космические технологии, искусственный интеллект, обработка больших данных, горнодобывающая промышленность, машиностроение и т. д.», — отметил президент Академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу.

Академия наук Монголии подписала меморандум о взаимопонимании с китайской промышленной корпорацией China Great Wall Industry Corporation(CGWIC) «О сотрудничестве в области исследования космоса и космических технологий». Монголия работает с Национальным космическим советом, чтобы обеспечить реализацию этого меморандума.

В рамках данного проекта планируется разработать и запустить космические технологии и микроспутники дистанционного зондирования, создать центр или лабораторию по разработке спутников, создать наземную станцию ​​и обучить кадры в этой области.

«Мы считаем, что отношения находятся на наиболее благоприятной стадии, поскольку стороны расширяют сотрудничество во многих областях. На долю одного Китая приходится около 70 процентов общего объема внешней торговли нашей страны. Китай реализует политику, направленную на поддержку развития соседних стран. Есть статистика, которая показывает, что если ВВП Китая увеличится на один процент, то экономики соседних стран, особенно Монголии, могут вырасти на 0,6 процента», — сказал Золбоо Дашням, директор Института международных исследований Монгольской академии наук.

источник: MiddleAsianNews

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