Министр иностранных дел Батцэцэг приняла посла Японии в Монголии

CentralAsia (MNG) - 25 марта 2025 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Игавахару Масару. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Министр иностранных дел Батцэцэг выразила благодарность послу Игавахара Масару за тесное сотрудничество в организации ее официального визита в Японию в качестве почетного гостя, осуществленного по приглашению Министерства иностранных дел Японии, что обеспечило его насыщенное содержание и ощутимые результаты.

Посол Игавахара Масару выразил свою приверженность активной работе по интенсификации политического диалога на высоком уровне после этого официального визита, продвижению экономических и инвестиционных проектов и расширению двустороннего сотрудничества в области образования, культуры, участия общественности и местного взаимодействия.

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