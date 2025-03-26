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Кремль назвал объекты, по которым не будут бить во время моратория
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

CentralAsia (CA) -  Кремль опубликовал согласованный с США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В случае нарушения моратория, подчеркнул Кремль, сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению. Об этом пишет «Коммерсант».

В перечень вошли:

- нефтеперерабатывающие предприятия;

- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

- вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

- атомные электростанции;

- дамбы гидроэлектростанций.

Решение принято по итогам переговоров делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Они шли 12 часов и завершились вечером в понедельник, 24 марта. Аналогичная формулировка была согласована и в результате американо-украинских переговоров, которые также прошли в Эр-Рияде. В частности, стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море.

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