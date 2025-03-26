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Правительство ФРГ во главе с Шольцем официально ушло в отставку
Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер
Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер

CentralAsia (CA) -  Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его 14 министрам увольнительные грамоты, сообщает Der Spiegel.

«Вам как правительству ФРГ часто приходилось действовать очень быстро и решительно»,— сказал Штайнмайер в ходе мероприятия. В частности, он упомянул пандемию COVID-19 и конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Глава государства также поблагодарил министров за проделанную работу. Вручение увольнительных грамот прошло в президентском дворце Бельвю в Берлине.

Накануне, 25 марта, немецкий Бундестаг, сформированный по итогам досрочных выборов в феврале, собрался на свое первое заседание в новом составе и выбрал своего председателя. Правительство сложило полномочия, но министры во главе с канцлером Олафом Шольцем продолжат исполнять свои обязанности до окончания коалиционных переговоров и назначения на пост главы кабинета лидера христианских демократов Фридриха Мерца. Ожидается, что это произойдет самое раннее в конце апреля из-за разногласий партии Мерца с потенциальным младшим партнером по коалиции в лице социал-демократов.

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