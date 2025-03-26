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В МИД Узбекистана прошла встреча с послами стран Центральной Азии

CentralAsia (UZ) -  Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с послами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в стране.

Как сообщает узбекское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили основные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества Узбекистана со странами Центральной Азии.

Особое внимание было уделено вопросам организации совместных мероприятий, направленных на укрепление регионального партнерства в рамках стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

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