Скандал с секретным чатом Белого дома: Советник Трампа взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат

Майк Уолц

CentralAsia (CA) - Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц дал интервью Fox News после скандала с утечкой секретной переписки, в которой высшие чины страны обсуждали планирование военной операции в Йемене. Он взял на себя ответственность за произошедшее.

«Ну, послушайте, сотрудник не был ответственным. И, послушайте, я беру на себя всю ответственность. Я создал группу, моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все скоординировано»,— сказал Уолц.

Советник президента заявил, что не знает, как номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберг попал в список контактов в его телефоне. «Конечно, я не видел, что этот неудачник в группе. Выглядело так, что это кто-то другой. Сделал ли он это намеренно, произошло ли это каким-то иным техническим путем? Мы пытаемся это выяснить»,— сказал он в интервью. Он добавил, что не общается с Голдбергом, назвав его лжецом, отбросом и «парнем с ужасной репутацией».

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту Уолтца в своем комментарии Fox News во вторник, заявив, что советник по национальной безопасности не будет уволен из-за инцидента, несмотря на то, что некоторые демократы призывают Уолтца и министра обороны Пита Хегсета уйти в отставку после очевидного нарушения национальной безопасности.

«Его не уволят», — сказал Трамп Fox News. Президент сказал, что инцидент был «ошибкой», хотя в чате Signal не было «ничего важного».

«Майк Уолц извлек урок, и он хороший человек»,— сказал Дональд Трамп корреспонденту телеканала NBC News.

Как сообщает NBC News, американский лидер выразил уверенность в своей команде, заявив, что он не разочарован событиями, приведшими к инциденту с The Atlantic. Ситуация, по словам Трампа, была «единственным сбоем за два месяца, и он не оказал существенного влияния».

Скандал разразился в понедельник, 24 марта, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, где рассказал об инциденте с его включением в закрытую группу мессенджера Signal. По его словам, в чате высокопоставленные чиновники Пентагона обсуждали военные операции Пентагона, в частности предстоящие военные удары в Йемене. В статье журналист возмутился как неосторожностью самого советника президента по нацбезопасности, так и фактом, что такой чувствительной информацией чиновники обменивались в мессенджере Signal.