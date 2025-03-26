Перемирие на море и запрет ударов по энергообъектам. О чем США, Россия и Украина договорились в Эр-Рияде?

Отель «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, где проходили переговоры сторон

CentralAsia (CA) - В Белом доме сделали заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде между США и Украиной, а также между США и Россией.

Договорённости, о которых сообщает Белый дом:

США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Чёрном море; об этом же США договорились с Украиной. Кроме того, США и Украина договорились предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Чёрном море;

США пообещали помочь восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений;

США разрабатывают меры для предотвращения ударов по энергетическим объектам России и Украины (с этим согласились и Россия, и Украина);

США и Украина договорились, что США по-прежнему намерены содействовать обмену военнопленными, освобождению гражданских задержанных и возвращению принудительно перемещённых украинских детей;

США и Украина приветствуют посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений; об этом же США договорились с РФ.

Америка продолжит помогать в переговорах между сторонами для достижения мира в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде.

Следом за Белым домом заявление об итогах переговоров в Эр-Рияде сделали в Кремле. Россия подтвердила все пункты, опубликованные ранее Белым домом.

Однако в заявлении Кремля указывается, что пункт о безопасности судоходства вступает в силу только после того, как будут сняты некоторые ограничения. Вот эти условия:

Снятие санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключение к SWIFT, открытие необходимых корреспондентских счетов;

Снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений;

Снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями;

Снятие ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также других товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Россия может выйти из договоренностей в случае несоблюдения одной из сторон.

Запрет ударов по энергетическим объектам России и Украины будет действовать 30 дней, считая от 18 марта.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил все пункты договоренностей, опубликованные Белым домом.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях после публикации заявления Кремля по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

«Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», - сказал Зеленский.