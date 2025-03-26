Трамп заявил, что США обдумывают «пять или шесть условий», выдвинутых Россией для перемирия в Черном море

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает условия, выдвинутые Кремлем для начала прекращения огня в Черном море, передает CNN.

«Мы сейчас обдумываем все из них. Это пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все», — сказал Трамп журналистам в Белом доме 25 марта.

В ходе выступления Трамп, отвечая на вопрос о прекращении огня в Черном море, сказал, что США «ведут глубокие дискуссии с Россией и Украиной», пишет The Guardian.

Представители США 23-25 марта провели отдельные переговоры с делегациями России и Украины в Эр-Рияде. По итогам переговоров США сообщили, что договорились с воюющими сторонами о прекращении огня в Черном море. При этом представители Кремля заявили, что Россия прекратит огонь в Черном море только после отмены санкций против Россельхозбанка, производителей и экспортеров продовольствия и удобрений. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это, заявил, что представители РФ «уже начали манипулировать» и «пытаются перекрутить договоренности».