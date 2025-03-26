Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» по перемирию с Украиной

CentralAsia (CA) - Россия, вероятно, затягивает согласование прекращения огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax.

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», — рассказал политик.

В то же время он уверен, что Москва и Киев хотят, «чтобы это закончилось». «[Погибают] не американцы, но для меня это не имеет значения в этом плане. Я смотрю на фотографии полей сражений и предпочел бы их даже не видеть. Повсюду руки, ноги и головы», — рассказал Трамп. Он назвал применяемое вооружение «просто абсурдным», отметив количество запускаемых беспилотников.

США рассматривают временное прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта. «Трудно договориться о долгосрочном прекращении войны, пока они стреляют друг в друга», — пояснял госсекретарь Марко Рубио.

США в ходе переговоров с Украиной, прошедших 11 марта в Саудовской Аравии, предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Киев поддержал это предложение. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру». По итогам переговоров Путина с Трампом было объявлено о решении прекратить удары только по энергетическим объектам.

Вчера, 25 марта, в Белом доме сообщили, что договорились с Москвой и Киевом о безопасном судоходстве в Черном море. Решение было принято по итогам встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде 24 марта. В Кремле уточнили, что соглашение вступит в силу только после отмены ряда санкций с РФ, в том числе — снятия ограничений с финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием. США пообещали способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку.