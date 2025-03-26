Парламент Армении проголосовал за вступление в Евросоюз

CentralAsia (CA) - Парламент Армении во втором, окончательном чтении принял закон о намерении республики вступить в Европейский союз (ЕС). В поддержку инициативы проголосовали 64 депутата, против выступили семь, передает «Арменпресс». ЕС пока официально не предлагал стране членство.

Законопроект был внесен представителем гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС Артаком Зейналяном от имени нескольких общественных организаций, получивших более 50 тыс. необходимых подписей в поддержку. В окончательной редакции проекта сказано, что Армения, «стремясь к развитию демократических институтов, повышению благосостояния общества, укреплению безопасности страны, устойчивости и верховенства закона, объявляет о начале процесса вступления республики в Европейский Союз».

Правительство Армении запустило процесс вступления страны в ЕС в январе 2025 года. В первом чтении законопроект был одобрен 12 февраля. Планировалось, что после рассмотрения документа парламентом власти обсудят с коллегами из Брюсселя дорожную карту процесса евроинтеграции. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян характеризовал отношения Еревана и Брюсселя в последние годы как «интенсивные и динамичные».

Российская сторона считает невозможным одновременное членство Еревана в ЕС и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), объединяющем Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Армянские власти не планируют выходить из ЕАЭС.