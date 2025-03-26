МИД РК рекомендует казахстанцам воздержаться от поездок в Стамбул

CentralAsia (KZ) - Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин на брифинге в мажилисе порекомендовал казахстанцам воздержаться от поездок в Турцию.

По словам Рахметуллина, Министерство иностранных дел и генеральные консульства Казахстана в крупных городах Турции активно работают с гражданами, чтобы избежать их пребывания в местах массовых скоплений и протестных акций.

«Конечно, меры предосторожности нужны, но я бы не сказал, что прямо сейчас не надо ехать. Если говорить про себя лично, не от МИД, то я бы подождал», - сказал чиновник.

На вопрос журналистов о возможности посещения Стамбула в настоящий момент, Рахметуллин ответил, что это «нежелательно».

По информации министерства, казахстанцы, находящиеся в Турции, пока не обращались за консульской помощью.

19 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по обвинению в коррупции и отстранён от должности. После этого начались массовые протестные акции. За пять дней протестов задержаны 1133 человека, 123 сотрудника полиции получили ранения. Генконсульство Казахстана в Стамбуле обратилось к соотечественникам в связи с ситуацией в Турции, попросив воздержаться от посещения мест скопления людей и не участвовать в демонстрациях и митингах.

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