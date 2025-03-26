В резиденции «Куксарой» прошел ифтар с участием президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в ифтаре — вечерней трапезе мусульман, держащих пост в месяц Рамазан (Рамадан). Ифтар был организован 25 марта в резиденции «Куксарой». На нем присутствовали также послы иностранных государств, представители международных организаций и религиозных конфессий, передает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев поздравил народ Узбекистана и мусульманскую умму с Рамазаном и подчеркнул необходимость укрепления межнационального и межконфессионального согласия в обществе. Отметив значимость сохранения и популяризации наследия предков, он напомнил, что в 2025 году:

будут торжественно открыты «два величественных сооружения» – Центр исламской цивилизации и комплекс Имама Бухари;

в Узбекистане широко отметят 1155-летие мыслителя Имама Матуриди, место его захоронения в Самарканде благоустроят;

в сентябре в Ташкенте и Самарканде пройдет Международный форум «Диалог деклараций», направленный на межрелигиозные и межкультурные коммуникации.

«В этой связи хочу еще раз подчеркнуть: царящие в стране мир и стабильность – наше самое большое богатство. Мы решительно продолжим работу по бережному сохранению этого бесценного достояния, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране. И мобилизуем для этого все наши силы и возможности», — заявил Мирзиёев.

По Конституции Узбекистан — социальное государство, президент сообщил, что в 2024 году на социальную помощь и пособия было выделено 16 трлн сумов ($1,25 млрд), 51 тысяча детей из малообеспеченных семей устроены в детские сады, 176 тысяч человек получили медицинскую помощь. Через фонд «Доброта и поддержка» 94 тысячи нуждающихся семей получили помощь на сумму более 130 млрд сумов (свыше $10 млн) на лечение, продукты питания, одежду и коммунальные услуги.

Мирзиёев выразил обеспокоенность по поводу конфликтов в мусульманском мире. Он подчеркнул необходимость защиты молодежи от негативного влияния чуждых идей и процитировал наставление мусульманского подвижника XIV века Бахауддина Накшбанда: «Да будут руки твои в труде и Аллах в сердце». Президент призвал имам-хатибов, старейшин, активистов махаллей и ходжи (совершивших паломничество в Мекку) активно участвовать в популяризации среди молодежи знаний, трудолюбия и профессиональной самореализации.

На ифтаре были прочитаны суры из Корана и вознесены молитвы. Всего в таких мероприятиях, прошедших во всех регионах Узбекистана 25 марта, приняли участие около 60 тысяч человек — представители старшего поколения, интеллигенции, различных религий и конфессий, лица с инвалидностью и малообеспеченные граждане.