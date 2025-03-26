Труппа таджикского театра оперы и балета отправилась на гастроли в Париж

CentralAsia (TJ) - Труппа таджикского государственного академического театра оперы и балета имени С. Айни 26 марта выступит на сцене Théâtre du Gymnase Marie-Bell – одного из старейших театров Парижа, сообщает пресс-служба театра.

В первом отделении артисты представят балет «Шопениана», а во втором – дивертисмент из произведений классических и национальных композиторов. В программе прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Никколо Паганини, народного артиста Таджикистана Толибхона Шахиди, Далера Тиллоева и других.

Руководит гастролями директор театра Камолиддин Сайфиддинзода. Организатором поездки выступила France Unesco Esplanade.

«Французские зрители с большим интересом ждут предстоящего спектакля: все билеты были раскуплены всего за две недели», – отметили в театре.

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