Труппа таджикского театра оперы и балета отправилась на гастроли в Париж

- Таджикистан, общество
- 15:18, 26 марта 2025
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CentralAsia (TJ) - Труппа таджикского государственного академического театра оперы и балета имени С. Айни 26 марта выступит на сцене Théâtre du Gymnase Marie-Bell – одного из старейших театров Парижа, сообщает пресс-служба театра.
В первом отделении артисты представят балет «Шопениана», а во втором – дивертисмент из произведений классических и национальных композиторов. В программе прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Никколо Паганини, народного артиста Таджикистана Толибхона Шахиди, Далера Тиллоева и других.
Руководит гастролями директор театра Камолиддин Сайфиддинзода. Организатором поездки выступила France Unesco Esplanade.
«Французские зрители с большим интересом ждут предстоящего спектакля: все билеты были раскуплены всего за две недели», – отметили в театре.