экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Труппа таджикского театра оперы и балета отправилась на гастроли в Париж

CentralAsia (TJ) -  Труппа таджикского государственного академического театра оперы и балета имени С. Айни 26 марта выступит на сцене Théâtre du Gymnase Marie-Bell – одного из старейших театров Парижа, сообщает пресс-служба театра.

В первом отделении артисты представят балет «Шопениана», а во втором – дивертисмент из произведений классических и национальных композиторов. В программе прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Никколо Паганини, народного артиста Таджикистана Толибхона Шахиди, Далера Тиллоева и других.

Руководит гастролями директор театра Камолиддин Сайфиддинзода. Организатором поездки выступила France Unesco Esplanade.

«Французские зрители с большим интересом ждут предстоящего спектакля: все билеты были раскуплены всего за две недели», – отметили в театре.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com