Минобороны Казахстана прокомментировало падение беспилотников в ЗКО

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев высказался о падении трёх неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Западно-Казахстанской области, передает informburo.kz.

В кулуарах мажилиса он уточнил, что по этим фактам соответствующие госорганы проводят расследование.

«По результатам расследования мы предпримем дополнительные меры, если будет такая необходимость», – сказал Жазыкбаев.

Он напомнил, что в Бокейординском районе находится испытательный полигон, арендованный Российской Федерацией.

«Есть не только поле боя, но и воздушное пространство. Возможно, это техническая неисправность, поэтому вышел за пределы зоны. Призываю народ не беспокоиться. Пока не будет завершено расследование, не стоит говорить конкретно. По результатам будем принимать меры, дополнительно сообщим», – заключил Жазыкбаев.

Казахстан пока не владеет информацией о том, кому принадлежат дроны, заявил в свою очередь первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

18 февраля неизвестный беспилотный летательный аппарат обнаружили местные жители на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО. Длина беспилотника составила 120 сантиметров. 18 марта ещё один беспилотный летательный аппарат упал в Таскалинском районе ЗКО. Объект длиной 300 см был найден целым, без видимых повреждений. 25 марта фрагменты БПЛА обнаружили в Жанибекском районе ЗКО.

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