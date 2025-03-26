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В ближайшие дни в Казахстане будет без осадков

CentralAsia (KZ) -  С 27 по 29 марта погоду в Казахстане будет определять антициклон, который охватывает большую часть территории страны, поэтому ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юг и юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, который принесет осадки – дождь и снег, сообщает «Казгидромет». В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра.

На западе страны ночью будет -5+5, днем +10+18 градусов, на северо-западе ночью 0-10, днем +7+15 градусов. На севере ночью 0-10, днем +5+13 градусов, а в центре страны потеплеет ночью до -7+1, днем до +10+15 градусов. Также температура воздуха повысится на востоке: ночью до 0-15, днем до +5+15 градусов. В южных регионах ночью -5+5, днем +5+13 градусов.

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