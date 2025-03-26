Токаев принял представителя центрального комитета Коммунистической партии Китая

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заведующего отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, сообщила пресс-службы Акорды.

Президент подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнёрство развивается по восходящей и устремлено в будущее.

«Наши прочные связи сегодня представляют образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия, основанного на крепких узах вечной дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства. Мы ценим эти отношения, и с нашей стороны предпринимаются все действия для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с КНР. Я также высоко оцениваю дружеский характер взаимоотношений с председателем КНР Си Цзиньпином», – сказал он.

Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита председателя КНР в Астану для участия во втором саммите «Центральная Азия – Китай» в июне будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.

Особо отметив общность позиций Казахстана и Китая в рамках многосторонних структур, Касым-Жомарт Токаев поддержал глобальные инициативы председателя Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и устава ООН.

Кроме того, глава государства подтвердил неизменную приверженность нашей страны политике «одного Китая».

В свою очередь Лю Цзяньчао передал президенту тёплые слова приветствия от Си Цзиньпина. По словам представителя ЦК КПК, Пекин рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придаёт приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.

В ходе беседы также рассмотрены пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на имеющийся огромный потенциал для увеличения товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики и развития искусственного интеллекта.

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