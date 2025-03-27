Монгольская частная больница UB Songdo подписала соглашение с Министерством здравоохранения Исламского Эмирата Афганистан

CentralAsia (MNG) - Монгольская частная больница UB Songdo подписала трехстороннее соглашение с Министерством здравоохранения Исламского Эмирата Афганистан и Центральной больницей кардиоторакальной хирургии имени Ибн Синна Афганистана.

В договоре говорится:

1. Проведение операций на сердце и грудной клетке у афганских пациентов и детей;

2. Обучать врачей и медсестер Исламского Эмирата Афганистан;

3. Персональная помощь во время начала операции на сердце в Центральной афганской больнице и т. д.

Больница UB Songdo постоянно сотрудничает с международными университетскими больницами, такими как Национальный университет медицинских наук, Университет EWHA, Университет Ёнсе, Университет Конкук, больница Баогань и Международная лаборатория патологии в США.

Больница UB Songdo была основана в 2007 году на основе 29-летнего богатого опыта больницы «Сонгдо» в Сеуле, Республика Корея, и начала оказывать медицинские услуги.

В июне 2011 года известный монгольский кардиохирург Болдсайхан Бундан приобрел 100% больницы UB Songdo, сделав больницу компанией со 100% внутренними инвестициями. Вслед за этим компания улучшила свою деятельность и расширила ее, предложив ряд различных медицинских услуг. Удвоилось число амбулаторных обследований и расширились услуги общей хирургии.

Подтверждением успешной работы больницы стало то, что в апреле 2014 года Международная больница Bumrungrad Королевства Таиланд инвестировала в больницу и работает над внедрением признанных на международном уровне медицинских услуг и управления.

источник: MiddleAsianNews

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