Монголка — директор программы EngD ST, доцент Технического университета Эйндховена. ВИДЕО

Янжиндулам Дажсурэн

CentralAsia (MNG) -

Янжиндулам Дажсурэн окончила средную комплексную школу Хантайшир-Эрдэм в 1996 году в аймаке Говь-Алтай.

В 2003-2005 годах сама она обучалась по программе EngD ST в Техническом университете Эйндховена.

После нескольких лет исследований она получила докторскую степень в университете, а затем на протяжении 7 лет работает директором этой программы.

Технический университет Эйндховена (TU/e, нидерл. Technische Universiteit Eindhoven) — технический университет, расположенный в Эйндховене, Нидерланды. Девиз университета: Mens agitat molem (Дух движет материей). Преподавание ведётся на английском и нидерландском языках.

Университет был основан 15 июня 1956 года, первым ректором стал физик Хенк Доргело. Эйндховенский университет стал вторым после Делфтского техническим университетом Нидерландов. В Эйндховене преподавали такие учёные как один из авторов концепции структурного программирования и лауреат премии Тьюринга Эдсгер Дейкстра, лауреат Нобелевской премии по химии Арчер Джон Портер Мартин; среди выпускников Технического университета Эйндховена имена Герарда Клейстерле президента Royal Philips Electronics и Кееса Схаухамера Имминка, соавтора изобретения алгоритмов кодирования информации на кассетных (DV) и дисковых (CD, DVD и Blu-Ray) носителях.

Сегодня университет насчитывает более 13000 студентов, 1400 аспирантов, и 250 профессоров. Обучение в университете организовано по шестнадцати специальностям в бакалавриате и двадцати пяти — в магистратуре. Студентам может быть предоставлена стипендия.

По словам Янжиндулам программа получения степени инженерной докторантуры (EngD) по программным технологиям предоставляется кафедрой математики и компьютерных наук Эйндховенского технологического университета в контексте 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute.

ST предлагает оплачиваемую двухгодичную программу технологического дизайнера на уровне докторантуры для выпускников магистратуры со степенью в области компьютерных наук или смежной области.

Как и кандидат PhD, кандидат EngD будет иметь статус сотрудника TU/e ​​после отбора на эту программу. Программа по программным технологиям предназначена для подготовки стажера к промышленной карьере в качестве технологического дизайнера, а затем в качестве архитектора программного обеспечения или систем. Она начинается с 14 месяцев углубленного обучения и образования, включая 3 отраслевых учебных проекта, за которыми следует крупный проект по проектированию в компании продолжительностью 10 месяцев.

Программы технологического дизайнера ведут к получению степени профессионального докторантуры в области инженерии (EngD). Эти программы проводятся под эгидой 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute, совместной инициативы четырех технологических университетов Нидерландов. Программа ST является частью кафедры математики и компьютерных наук Эйндховенского технического университета.

источник: MiddleAsianNews

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