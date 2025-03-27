Монголия обыграла Малайзию и одержала первую победу в Азиатской баскетбольной лиге. ВИДЕО
CentralAsia (MNG) -
Стартовал предварительный турнир Лиги чемпионов Азии по баскетболу (BCL Asia), организованный ФИБА.
Команда Bishrelt Metal, занявшая второе место в Монгольской национальной премьер-лиге сезона 2023–24 и группе А турнира, одержал победу в своем первом матче против чемпиона Малайзии и хозяев поля NS Matrix Deers со счетом 86–98.
Команда Bishrelt Metal,
Команда NS Matrix Deers
Таким образом, монгольская команда Bishrelt Metal лидирует в группе А, имея в активе одну победу. Их второй матч состоится 5 апреля на домашнем стадионе индонезийской команды Pelita Jaya Basketball.
источник: MiddleAsianNews
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