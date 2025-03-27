Монголия обыграла Малайзию и одержала первую победу в Азиатской баскетбольной лиге. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Стартовал предварительный турнир Лиги чемпионов Азии по баскетболу (BCL Asia), организованный ФИБА.

Команда Bishrelt Metal, занявшая второе место в Монгольской национальной премьер-лиге сезона 2023–24 и группе А турнира, одержал победу в своем первом матче против чемпиона Малайзии и хозяев поля NS Matrix Deers со счетом 86–98.

Команда Bishrelt Metal,

Команда NS Matrix Deers

Энхбаясгалан Амарбаясгалан лидировал на турнире с 21 очком, 5 подборами и 2 перехватами, Девон Скотт набрал 24 очка, 10 подборов и 5 передач, а Байрон Уэсли набрал 34 очка, 9 подборов и 8 передач за Bishrelt Metal.

Таким образом, монгольская команда Bishrelt Metal лидирует в группе А, имея в активе одну победу. Их второй матч состоится 5 апреля на домашнем стадионе индонезийской команды Pelita Jaya Basketball.

источник: MiddleAsianNews

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