Международный открытый тендер на проект трамвая в Улан-Баторе будет объявлен к июню

CentralAsia (MNG) - В рамках 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора реализуется проект легкорельсового транспорта или трамвая в Улан-Баторе с целью снижения заторов. Руководителем проекта является Ану-Ужин Батмөнх, председатель Хурала представителей граждан столицы.

Ану-Ужин Батмөнх

Отвечая на вопрос о ходе реализации проекта, она сообщила, что технико-экономическое обоснование первой линии завершено на 60 процентов, а технико-экономическое обоснование второй линии — на 80 процентов.

«Технико-экономическое обоснование проекта будет завершено к апрелю, а рекомендации международных организаций будут учтены и одобрены поэтапно. Мы планируем начать строительство этим летом, поэтому до июня объявим международный открытый тендер», — сказала Ану-Ужин.

Генеральный план развития Улан-Батора до 2040 года ставит цель развития в столице нескольких видов общественного транспорта.

Первая линия трамвайного проекта составит 10,2 км в длину, с 14 станциями и пройдет от Зунжина до главной площади Улан-Батора. Вторая линия, от Steppe arena до главной площади, будет иметь протяженность 15,8 км и 19 станций

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения