У Монголии и Беларуси есть прочная основа для наращивания сотрудничества, — Посол Монголии

// BelTA

CentralAsia (MNG) - У Монголии и Беларуси есть хорошая основа для расширения сотрудничества, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси Батсух Баярсайхан после инаугурации Президента Беларуси Александра Лукашенко 25 марта, передает корреспондент BelTA.

Посол отметил, что инаугурация стала настоящим праздником, на котором он был рад присутствовать.

Дипломат напомнил, что в июне 2024 года Александр Лукашенко впервые совершил государственный визит в Монголию, и это стало настоящим переломным моментом в белорусско-монгольском взаимодействии. Повестка дня переговоров на высшем уровне была очень насыщенной, лидеры двух стран обсудили широкий перечень вопросов. В числе приоритетных направлений дальнейших связей дипломат назвал сельское хозяйство, промышленность и торговлю. «Могу с уверенностью сказать, что этот визит и эта встреча послужили импульсом для укрепления сотрудничества между Монголией и Беларусью», — подчеркнул дипломат. Он обратил внимание на важность того, что президент Беларуси пригласил своего монгольского коллегу посетить страну с ответным визитом.

Батсух Баярсайхан считает, что необходимо углублять взаимопонимание между народами двух стран, больше проводить культурных мероприятий, которые знакомят с традициями, культурой и историей друг друга. В минувшем году посольство Монголии организовало фотовыставку «Мандала: тайный храм Тантры» в Художественной галерее «АртХаос». Были показаны самые ценные экспонаты Храма-музея Чойджин-ламы, которые создавались различными приемами изобразительного искусства с использованием уникальных колоритов. Шедевры монгольского искусства, которые отражают культуру Монголии XVII-XIX веков, вызвали большой интерес белорусской публики.

По информации посла, в этом году планируется участие белорусских ученых в летних полевых исследованиях археологических раскопок в Монголии.

В целом имеются большие перспективы развития всестороннего белорусско-монгольского взаимодействия, резюмировал глава дипмиссии.

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