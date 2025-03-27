экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Государственный министр МИД Катара встретился с послом Монголии
// gulf-times.com

CentralAsia (MNG) -  Государственный министр Министерства иностранных дел д-р Мухаммед бин Абдулазиз бин Салех Аль Хулаифи встретился в среду с послом Монголии (по совместительству) в Государстве Катар Сэргэлэном Пурэвом.

В ходе встречи обсуждались отношения сотрудничества между двумя странами и пути их поддержки и укрепления.

Монголия установила дипломатические отношения с Катаром 23 января 1998 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com