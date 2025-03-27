Государственный министр МИД Катара встретился с послом Монголии

// gulf-times.com

CentralAsia (MNG) - Государственный министр Министерства иностранных дел д-р Мухаммед бин Абдулазиз бин Салех Аль Хулаифи встретился в среду с послом Монголии (по совместительству) в Государстве Катар Сэргэлэном Пурэвом.

В ходе встречи обсуждались отношения сотрудничества между двумя странами и пути их поддержки и укрепления.

Монголия установила дипломатические отношения с Катаром 23 января 1998 года.

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