Государственный министр МИД Катара встретился с послом Монголии
CentralAsia (MNG) - Государственный министр Министерства иностранных дел д-р Мухаммед бин Абдулазиз бин Салех Аль Хулаифи встретился в среду с послом Монголии (по совместительству) в Государстве Катар Сэргэлэном Пурэвом.
В ходе встречи обсуждались отношения сотрудничества между двумя странами и пути их поддержки и укрепления.
Монголия установила дипломатические отношения с Катаром 23 января 1998 года.
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