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Макрон: Франция выделит Украине помощь на 2 млрд евро

CentralAsia (CA) -  В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о приверженности Парижа военной поддержке Киева. Он также заявил, что Франция выделит Украине дополнительные €2 млрд на оборонные расходы, передает Lemonde.

По словам Макрона, средства пойдут на противотанковые ракеты Milan, ракеты MICA для французских самолетов Mirage, а также зенитные ракеты Mistral. ВСУ также получат бронетранспортеры VAB, бронеавтомобили AMX-10 RC и большое количество боеприпасов разных типов.

«Мы достигли прогресса в сотрудничестве в вопросах спутниковой связи и разведки. Эта поддержка также будет дополнена производством на Украине благодаря партнерским отношениям между нашими компаниями»,— сказал президент Франции.

В обращении к нации 5 марта Эмманюэль Макрон заявил, что Россия пытается превратить конфликт с Украиной в глобальный и назвал Россию «угрозой для Франции и Европы». Глава Франции инициировал удвоение оборонного бюджета страны. 20 марта стало известно о намерении Франции создать оборонный фонд в размере €450 млн.

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