На западе Казахстана упал ещё один беспилотник. Это четвёртый инцидент с начала года

Беспилотник, упавший в ЗКО 18 февраля 2025 года

CentralAsia (KZ) - Фрагменты ещё одного беспилотного летательного аппарата обнаружили в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, сообщили в департаменте полиции региона.

Объект обнаружен в удалённой местности, вдали от населённых пунктов.

«Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводят проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщили в полиции.

По информации «Уральской недели», обломки дрона обнаружили сотрудники пограничной части.

Это уже четвёртый с начала года случай. 18 февраля неизвестный беспилотный летательный аппарат обнаружили местные жители на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО. 18 марта ещё один беспилотный летательный аппарат упал в Таскалинском районе ЗКО. Объект длиной 300 см был найден целым, без видимых повреждений. 25 марта фрагменты БПЛА обнаружили в Жанибекском районе ЗКО.

Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев напомнил, что в Бокейординском районе находится испытательный полигон, арендованный Российской Федерацией.

«Есть не только поле боя, но и воздушное пространство. Возможно, это техническая неисправность, поэтому вышел за пределы зоны. Призываю народ не беспокоиться. Пока не будет завершено расследование, не стоит говорить конкретно», – сказал замминистра 26 марта в кулуарах мажилиса.

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