США вводят пошлины на импорт автомобилей в 25%

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей, сообщает Bloomberg.

Речь идет обо всех машинах, которые не выпускаются в США, уточнил он. Тарифы вступят в силу 2 апреля. В администрации Трампа ожидают, что они будут приносить США $100 млрд дохода в год.

На фоне решения Трампа акции General Motors Co. и Ford Motor Co. упали более чем на 5%.

Президент сообщил, что переговорил с представителями «большой тройки» автопроизводителей — Ford, General Motors и Stellantis — о новых пошлинах.

«Если у вас здесь нет заводов, вам придется их построить, потому что в противном случае им придется платить пошлины, все очень просто», — сказал он.

По его словам, большинство компаний «большой тройки» уже имеют заводы в Соединенных Штатах и также намерены перенести свои подразделения по производству запчастей обратно в США.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс уточнил, что 25-процентными пошлинами будут облагаться импортируемые легковые автомобили (седаны, внедорожники, кроссоверы, минивэны, фургоны) и легкие грузовики, а также ключевые автомобильные детали, такие как двигатели, трансмиссии и электрические компоненты.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал решение Трампа «прямой атакой». По его словам, Оттава рассмотрит варианты ответа, включая возможные ответные пошлины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов. «ЕС продолжит искать решение путем переговоров, одновременно защищая свои экономические интересы», — подчеркнула она.

В марте Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, но отложил их на месяц на товары, включая автомобили и запчасти, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле (USMCA).