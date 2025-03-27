Дания вводит обязательную военную службу для женщин

CentralAsia (CA) - Дания введет обязательную военную службу для женщин с 2026 года, сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, пишет Bloomberg.

Поульсен отметил, что изначально правительство хотело внедрить такой призыв с 2027 года, но затем решило ускорить реформу. Это произошло после того, как кабмин достиг соглашения с широким большинством партий в парламенте.

В настоящее время женщины в Дании могут вступать в армию по желанию. Мужчины же призываются с 18 лет по системе лотереи, разработанной с целью компенсации потенциальной нехватки добровольцев. При этом с августа 2026 года срок воинской службы в королевстве увеличится с 4 до 11 месяцев. Дания стала третьей страной НАТО, которая ввела обязательный призыв для женщин. Первой это сделала Норвегия в 2015 году. А с 2017 года аналогичные меры приняла Швеция.

«Женщины будут иметь равные права с мужчинами и также должны будут тянуть жребий», - отмечают в датском Минобороны.

Также Минобороны Дании объявило о планах потратить 12 млрд крон ($1,7 млрд) на тяжелую бригаду и покупку двух самолетов-заправщиков. Эти расходы будут финансироваться из так называемого фонда ускорения, о котором правительство рассказало в феврале. Тогда премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Дания увеличит расходы на оборону, выделив дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) в течение следующих двух лет. Эти средства доведут траты на военные нужды до 3% ВВП Дании — рекорда «за более чем полвека».