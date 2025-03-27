Россия установила 30-летний рекорд по заболеваемости корью

CentralAsia (CA) - В России в прошлом году зафиксировали рекордное число заболеваний корью, краснухой, ветрянкой и другими инфекциями на фоне отсутствия вакцин. Это следует из данных Роспотребнадзора, на которые обратила внимание «Верстка».

В частности, в 2024 году в стране было выявлено 22 455 случаев заболевания корью — это абсолютный рекорд за последние 30 лет. За год число заболеваний выросло в 1,7 раза. При этом в 2022-м было зафиксировано 102 случая, а в 2021-м — всего один.

Также выявлено рекордное за последние 12 лет число заболеваний краснухой — 258. В 2023 году таких случаев было всего три. Таким образом, за год их число выросло в 86 раз или на 8500%. Вместе с тем в 2022-м не было зафиксировано ни одного случая. Помимо этого, в 2024 году выявили рекордное за 15 лет число случаев заражения гемофильной инфекцией — 3 526. С 2010 по 2022 годы ей болели максимум 346 человек в год. Заметно выросло и число заразившихся ветрянкой — с 758,5 тыс. человек в 2023 году до 830 тыс. Предыдущий рекорд был в 2018 году — 838,1 тыс. Но к 2020 году этот показатель упал до 490 тыс.

Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал рост числа заболевших лихорадкой Западного Нила, бактериальной дизентерией, свинкой (эпидемический паротит), энтеровирусными инфекциями и сальмонеллезами.