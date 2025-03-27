Условия Москвы по безопасности в Черном море включают снятие санкций ЕС, - госсекретарь США

Марко Рубио

CentralAsia (CA) - Условия, выдвинутые Россией по поводу перемирия в Черном море, предусматривают снятие санкций Евросоюза. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время посещения Ямайки.

По словам Рубио, по итогам переговоров в Саудовской Аравии Белый дом получил «более детализированное определение того, что предполагает прекращение огня по энергетике».

«Во-вторых - концепт прекращения огня в Черном море. Конечно, после нашей встречи в своем релизе россияне уточнили некоторые условия, выполнения которых хотят для достижения этого [прекращения огня]. Мы оценим это, некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими, - это санкции ЕС», - сказал Рубио.

Он добавил, что Вашингтон анализирует возможность отмены своей части санкций.

ЕС не планирует снимать санкции с Россельхозбанка, как того требовала Россия для частичного перемирия с Украиной, заявила в среду официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Для смягчения санкций требуется «окончание необоснованной и несправедливой агрессии против Украины и безоговорочный вывод всех российских войск со всей территории Украины», заявила Хиппер.

По итогам переговоров США и России в Эр-Рияде 25 марта стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и реализации «черноморской инициативы» после отмены ограничений для Россельхозбанка, поставок сельхозтехники, обслуживания судов, работы страховых компаний и сельхозпроизводителей.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев одобрил первый пункт, но отказался от второго, посчитав его ослаблением санкций.