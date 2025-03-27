В МИД РФ рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

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CentralAsia (CA) - РФ и КНДР обсуждают визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«Буквально две недели назад в ходе моего визита в КНДР мы обсуждали этот вопрос», — заявил Руденко журналистам.

«У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова (в КНДР) для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями», — добавил он.

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что приглашение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну посетить РФ, сделанное в ходе визита Владимира Путина в КНДР, остается в силе, но точные сроки поездки еще не определены.

Ким Чен Ын дважды посещал Россию — в 2019 и 2023 годах. Оба раза он был на российском Дальнем Востоке, приехав в РФ на специальном бронепоезде. Москву с официальным визитом лидер КНДР пока не посещал.

Ким Чен Ына в июне 2024 года пригласил в Россию президент РФ Владимир Путин во время своего первого с 2000 года визита в КНДР.