Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас совершит поездку по трем странам Центральной Азии

CentralAsia (TM) - Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности — вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на этой неделе посетит Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте дипломатической службы ЕС.

Турне Каллас начнется 27 марта с посещения Туркменистана. В Ашхабаде пройдет 20-я министерская встреча ЕС — Центральная Азия, где вице-президент Еврокомиссии будет председательствовать. Участие в мероприятии примут представители всех пяти постсоветских республик региона.

На повестке дня обсуждение подготовки к первому в истории саммиту ЕС — Центральная Азия, который пройдет 3-4 апреля текущего года в узбекском Самарканде. Кроме того, в программе встречи в Ашхабаде значится широкий круг вопросов: региональные последствия вооруженного конфликта России и Украины, транспортная и цифровая взаимосвязанность, критически важные полезные ископаемые, энергетика и водные ресурсы, торговля, образование и прочее.

В столице Туркменистана Каллас проведет двусторонние переговоры с президентом этой страны и главой Министерства иностранных дел — Сердаром Бердымухамедовым и Рашидом Мередовым, а также с руководителем таджикского дипломатического ведомства Сирожиддином Мухриддином.

Затем представительница Еврокомиссии отправится в Ташкент. Здесь у нее запланированы встречи с главой этого государства Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

28 марта Каллас прилетит в Казахстан, где также проведет переговоры с руководителем республики Касым-Жомартом Токаевым и главой МИД Муратом Нуртлеу.