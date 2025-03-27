Количество иностранцев, получивших гражданство России в 2024 году, стало рекордно низким за пять лет

CentralAsia (CA) - В 2024 году гражданство РФ получили 209 тысяч иностранцев, что стало рекордно низким показателем за последние пять лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику МВД. В 2023 году получивших гражданство РФ было 378 тысяч, в 2022-м — 691 тысяча.

В МВД объяснили резкое снижение тем, что в 2022 и 2023 годах российские паспорта в упрощенном режиме массово получали многие жители «новых регионов» РФ. Однако в последний довоенный год гражданство РФ получили еще больше иностранцев — 735 тысяч человек.

Количество выдворенных из РФ иностранцев, напротив, значительно увеличилось — со 145 тысяч до 190 тысяч человек.

В 2024 году количество людей, переехавших в РФ по программе переселения соотечественников, также стало рекордно низким за последние 14 лет — этой возможностью воспользовались 31,7 тысячи человек (в 2023 году их было 45,1 тысячи, в 2022-м — 64,8 тысячи). В МВД связывали это с ужесточением требований участия в программе: с 2024 года переселенцы должны подтвердить достаточный уровень владения русским языком.