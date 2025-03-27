В Казахстане опровергли продажу дома бывшего главы КНБ Карима Масимова без торгов

CentralAsia (KZ) - Казахстанская компания по управлению возвращёнными активами опровергла информацию о продаже дома осуждённого за госизмену бывшего главы КНБ РК Карима Масимова без проведения торгов.

Накануне в некоторых СМИ появились публикации о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает дом Карима Масимова до проведения запланированного аукциона. Утверждалось, что предприниматель достиг договорённости о выкупе недвижимости, несмотря на стартовые условия торгов.

В КУВА заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

«Все активы реализуются исключительно на государственном портале E-Qazyna в строгом соответствии с правилами управления активами», – подчеркнули в компании.

Дом экс-председателя Комитета национальной безопасности повторно выставили на торги в Астане. Они состоятся завтра, 28 марта. Стартовая цена объекта не изменилась – 1,8 млрд тенге, гарантийный взнос составляет 117,9 млн тенге. Первые торги не состоялись. Из пояснения следовало, что на момент начала аукциона не было зарегистрировано ни одного участника либо ни один из участников в аукционном зале не подтвердил стартовую цену.

Ранее стало известно, что КНБ засекретил информацию о коррупционных делах Карима Масимова. При расследовании этих дел у него изъяли вышеупомянутый дом.

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