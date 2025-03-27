Казахстан начинает подготовку к строительству АЭС в селе Улькен

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области начинается подготовка к строительству первой в Казахстане атомной электростанции. Аким области Марат Султангазиев посетил с рабочим визитом село Улькен, где будет построена АЭС, и дал ряд поручений по развитию инфраструктуры.

На территории будущей станции планируют создать индустриальную зону, которая позволит организовать вспомогательные предприятия, социальные объекты и бизнесы для комфортных условий работы специалистов. Также аким поручил модернизировать системы водоснабжения и улучшить состояние дорог в селе.

В Улькене сегодня насчитывается 1200 квартир, из которых 600 уже заселены, а в 500 планируется повторное заселение. Кроме того, в селе строится амбулатория, а власти намерены провести проверку состояния всех зданий и при необходимости организовать их ремонт.

Во время встречи с жителями обсуждались вопросы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и благоустройства. Власти также планируют развивать туризм в районе, в том числе благоустроить прибрежные зоны.

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