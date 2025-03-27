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В Ашхабаде прошла министерская встреча «Центральная Азия – Европейский Союз»

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде под председательством вице-президента Еврокомиссии Кай Калласа прошла 20-я министерская встреча «Центральная Азия – Европейский Союз».

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Бахтиёр Саидов, замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, замминистра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров.

Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе встречи стороны провели всесторонние обсуждения ключевых вопросов, направленных на продвижение устойчивого развития стран участниц.

«Это собрание подчеркивает нашу коллективную приверженность укреплению сотрудничества между регионами», - говорится в сообщении главы МИД РУз.

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