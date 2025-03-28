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91-летний монгол завоевал золотые медали в США

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат мира по легкой атлетике среди мастеров в помещении-2025 (World Masters Athletics Indoor Championships 2025) пройдет во Флориде, США, с 23 по 30 марта.

Чемпион мира среди мастеров, заслуженный спортсмен Монголии Раднаа Цэрэн, уроженец сомона Баяндалай аймака Өмнөговь, завоевал золотые медали.

Он пробежал 800 метров за 3:57 минуты и 60 метров за 10,94 секунды и завоевал золотые медали в этих дисциплинах. Кроме того, он завоевал серебро в тройном прыжке, прыгнув на 5,84 м.

Раднаа родился в 1934 году в сомоне Баяндалай аймака Өмнөговь. Сейчас ему 91 год.

источник: MiddleAsianNews

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