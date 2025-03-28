В Монголии все еще много неиспользованных секторов, таких как чистая энергетика и критические минералы, — Доржханд

Заместитель премьер-министра Монголии Доржханд Тогмид

CentralAsia (MNG) -

По словам заместителя премьер-министра Монголии Доржханда Тогмида, в Монголии все еще много неиспользованных секторов, таких как чистая энергетика и критически важные минералы.

Монголия имеет большой неиспользованный потенциал в ряде секторов, таких как чистая энергия и критически важные полезные ископаемые, заявил заместитель премьер-министра Доржханд Тогмид, стремясь к потенциальному инвестиционному сотрудничеству в Гонконге.

В прошлом году экономика Монголии выросла на 4,9%, а в этом году страна планирует достичь роста на уровне 7,4%.

В кулуарах Симпозиума глобальных инвесторов Института Милкена в Гонконге в понедельник (24 марта) г-н Доржханд отвечает на вопросы Мэй Вонг из CNA об отрасли возобновляемой энергетики страны и опасениях по поводу региональной торговли.

-Монголия позиционирует себя как новый поставщик минералов для привлечения иностранных инвесторов и стимулирования развития возобновляемой энергетики. Почему Монголия активно проводит энергетический рывок?

-Мы страна возобновляемой энергии и у нас есть (ресурсы). В данный момент мы ведем обсуждения о том, как инвестировать в энергетический сектор Монголии.

В то же время происходит развитие искусственного интеллекта. Каждая страна прилагает усилия и вкладывает в это много средств. ИИ фактически увеличил спрос на энергию, имея центры обработки данных. (Монголия) имеет много энергии по очень низким (ценам).

(Монголия) находится рядом с Китаем, а у Китая большой спрос на минералы. У нас много минералов, включая медь, золото и железную руду и т. д.

Сейчас настало время, когда мы фактически открываем наш энергетический сектор, и именно поэтому мы (поощряем) предприятия (инвестировать) в энергетику, которая прибыльна и в то же время (не) сопряжена с риском.

-Гонконг призывает иностранных инвесторов приезжать и расширять свою деятельность. Почему вы считаете, что Гонконг все еще может предложить возможности?

-Гонконг — очень выгодный географический узел, и зачастую вести бизнес здесь довольно легко. Кроме того, китайский рынок также находится рядом с Гонконгом. Так что это также довольно удивительно для инвесторов.

Так что теперь, (когда) идет торговая война… Я думаю, что Азиатско-Тихоокеанский (и) Восточно-Азиатский регионы должны объединиться, чтобы противостоять вызовам.

Гонконг и Сингапур были бы хорошими направлениями.

-Некоторые инвесторы обеспокоены тарифной войной между Китаем и США. Какие опасения есть у монгольских корпораций, когда дело доходит до ведения бизнеса в Гонконге?

-Многие азиатские инвесторы, похоже, покидают США. Это хорошая возможность для региона получить больше инвестиций.

Если неопределенность возрастет, то определенно возникнут проблемы с торговлей и инвестициями.

Поэтому самое главное — это стабильный и бесперебойный способ ведения бизнеса.

В регионе нам нужны очень тесные отношения между правительствами, чтобы деловое сообщество могло вести бизнес более гладко (и) легко.

Вот почему в этом регионе нам, Гонконгу, Сингапуру, Китаю, Японии, Южной Корее и Монголии, необходимо объединиться, чтобы стать ближе, проводить много дискуссий и иметь платформы для встреч.

Именно так нам предстоит преодолевать трудности: лучшее сотрудничество, больше обсуждений, больше открытости в регионе.

интервью: Мэй Вонг

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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