SouthGobi Resources сталкивается с неопределенностью на фоне налогового спора в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания SouthGobi Resources Ltd. объявила, что ее дочерняя компания Southgobi Sands LLC получила уведомление из Административного суда Улан-Батора относительно судебного разбирательства, инициированного должностными лицами Налогового управления Монголии.

Чиновники пытаются оспорить предыдущее решение, согласно которому налоговый штраф для Southgobi Sands был снижен с 80 миллионов долларов до 26,5 миллионов долларов.

Хотя SouthGobi не является стороной разбирательства, компания внимательно следит за ситуацией, поскольку ее исход может повлиять на ее финансовые обязательства.

Редкость подобных разбирательств усиливает неопределенность, и компания рекомендует своим акционерам и потенциальным инвесторам проявлять осторожность.

SouthGobi Resources Ltd., котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже и бирже TSX Venture Exchange, управляет угольной шахтой Овоот Толгой в Монголии и владеет лицензиями на другие угольные месторождения в регионе Южная Гоби. Компания добывает и продает уголь в основном клиентам в Китае.

источник: MiddleAsianNews

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