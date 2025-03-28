экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
SouthGobi Resources сталкивается с неопределенностью на фоне налогового спора в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Компания SouthGobi Resources Ltd. объявила, что ее дочерняя компания Southgobi Sands LLC получила уведомление из Административного суда Улан-Батора относительно судебного разбирательства, инициированного должностными лицами Налогового управления Монголии.

Чиновники пытаются оспорить предыдущее решение, согласно которому налоговый штраф для Southgobi Sands был снижен с 80 миллионов долларов до 26,5 миллионов долларов.

Хотя SouthGobi не является стороной разбирательства, компания внимательно следит за ситуацией, поскольку ее исход может повлиять на ее финансовые обязательства.

Редкость подобных разбирательств усиливает неопределенность, и компания рекомендует своим акционерам и потенциальным инвесторам проявлять осторожность.

SouthGobi Resources Ltd., котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже и бирже TSX Venture Exchange, управляет угольной шахтой Овоот Толгой в Монголии и владеет лицензиями на другие угольные месторождения в регионе Южная Гоби. Компания добывает и продает уголь в основном клиентам в Китае.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com