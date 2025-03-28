Исследования в секторе редкоземельных металлов активизируются, — посол Южной Кореи в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Монголии Чхве Джин Воном, чтобы отметить 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе встречи премьер-министр рассмотрел достижения многолетнего партнерства, выделив Южную Корею как ключевого «третьего соседа» Монголии и важнейшего регионального партнера. Он подтвердил приверженность Монголии углублению экономического сотрудничества, увеличению двусторонней торговли и инвестиций, а также ускорению совместных проектов и программ.

Среди этих проектов он особо подчеркнул необходимость ускорения жилищного строительства «Солонго-I, II» и инициативу «10-провинциальной центральной теплостанции». Он также призвал власти Южной Кореи облегчить условия поездок для граждан Монголии и обеспечить защиту монголов, проживающих в Корее, в соответствии с усилиями по укреплению обменов между людьми.

Посол Чхве Джин-вон выразил удовлетворение прогрессом «стратегического партнерства» между двумя странами, особенно в сфере городского развития, полезных ископаемых и энергетики. Он подчеркнул текущие переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве и отметил, что соглашения, достигнутые во время визитов премьер-министра Монголии в Корею в 2023 и 2024 годах, уже реализуются.

Ключевым направлением является сектор редкоземельных металлов. Посол подтвердил, что в Сеуле недавно состоялось совместное заседание комитета по исследованию редкоземельных металлов и что исследовательские работы активизируются. Он также подтвердил приверженность Южной Кореи расширению экономического сотрудничества, поддержке двусторонних проектов и улучшению условий поездок для граждан обеих стран.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения