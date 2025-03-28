Двупалый динозавр назван в честь монгольского палеонтолога Цогтбаатара Хишигжава

Иллюстрация Duonychus tsogtbaatari, тероподового динозавра мелового периода

CentralAsia (MNG) -

Двупалый динозавр использовал свои огромные когти, чтобы есть листья

Окаменелость динозавра, обнаруженная в Монголии, может похвастаться самым большим в истории целым когтем, однако травоядный вид использовал его только для захвата растительности.

Новый вид динозавра, найденный на строительной площадке в Монголии, имеет самый большой полностью сохранившийся коготь из когда-либо найденных. Двуногое травоядное животное имело только два пальца на каждой руке, которые оно, возможно, использовало, чтобы хватать ветки и тянуть их ко рту.

Окаменелость возрастом 90 миллионов лет, включавшая части таза, обеих рук и кистей, а также многочисленные позвонки, была найдена около Ханбогда в пустыне Гоби в 2012 году, но только сейчас ее должным образом изучили и дали научное название Duonychus tsogtbaatari. Название рода означает «два когтя», а название вида дано в честь монгольского палеонтолога Цогтбаатара Хишигжава.

Цогтбаатар Хишигжав

Duonychus — меньший родственник Therizinosaurus, который фигурирует в фильме Jurassic World Dominion. Ёсицугу Кобаяши из Университета Хоккайдо в Японии и его коллеги оценивают, что динозавр был около 3 метров в длину и весил около 270 килограммов.

«Открытие Duonychus tsogtbaatari — это большое событие, потому что это первый известный теризинозавр, у которого было всего два пальца», — говорит Кобаяши. «У большинства теропод, включая других теризинозавров, сохранилось три функциональных пальца, поэтому найти того, кто потерял палец, довольно неожиданно».

Всего пять групп теропод эволюционировали, чтобы иметь только два пальца, самой известной из которых является тираннозавр.

Когти Duonychus имеют длину около 30 сантиметров. Необычно то, что когтевые чехлы, состоящие из кератина, того же материала, что и наши ногти, сохранились.

«Обычно кератин не окаменевает. Он разлагается задолго до того, как это делают кости», — говорит Кобаяши. «В большинстве случаев, когда мы находим когти динозавров, мы смотрим только на костную сердцевину. Но в жизни настоящий коготь был бы покрыт толстой кератиновой оболочкой, что делало бы его длиннее и более изогнутым».

Член команды Дарла Зеленицки из Университета Калгари, Канада, говорит, что находка двупалого теризинозавра была чрезвычайно удивительной: «Мы подумали: «Ого, это действительно странно для одного из этих динозавров».

Когти Duonychus tsogtbaatari

«Это самый большой полностью сохранившийся 3D-коготь динозавра, найденный на сегодняшний день», — говорит она. «Этот коготь не сохранился в виде контура на камне, окружающем кость, что довольно типично для ископаемых, у которых сохранились настоящие когти. Этот коготь на самом деле трехмерный и образует оболочку вокруг подлежащей кости пальца, похожую на ту, что мы видим на лапах собак и кошек».

Исследователи считают, что когти были приспособлением для захвата и срывания растительности. При меньшем количестве пальцев каждый из них мог быть сильнее и гибче, что позволяло более плотно и контролируемо хватать, говорит Кобаяши.

«Изогнутые когти и экстремальная гибкость предполагают, что ему было легче цепляться за ветки или пучки листьев», — говорит он. «Три пальца могли просто мешать, в то время как два обеспечивали более точный и эффективный захват».

источник: MiddleAsianNews

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