Монголия запускает кампанию «Атар-IV»

Кампания «Атар» в 1959 году

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании 26 марта 2025 года Кабинет министров Монголии принял решение о проведении кампании «Атар IV».

Глава Секретариата Кабинета министров Монголии Учрал Ням-Осор отметил: «В соответствии с этим решением премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай будет работать в сельскохозяйственных регионах и решать проблемы, стоящие перед продовольственным и сельскохозяйственным секторами, на местах».

Монголия успешно реализовала три кампании «Атар» по освоению целинных земель для выращивания сельскохозяйственных культур. Постановление о начале первой кампании «Атар» было принято III Пленумом Центрального Комитета Монгольской Народно-Революционной Партии в марте 1959 года, а вторая кампания началась в 1976 году.

Первые кампании «Атар» были организованы Монгольским революционным союзом молодежи под руководством Монгольской народно-революционной партии (МНРП), вовлекая молодежь в широкий спектр мероприятий и работая совместно с недавно созданными государственными хозяйствами.

Кампании «Атар» принесли пользу Монголии в удовлетворении ее внутренних потребностей в продовольствии, таких как мука и пшеница, а также внесли значительный вклад в развитие промышленности и технологий. Правительство одобрило кампанию «Атар III» Постановлением № 70 от 2008 года. Основными целями кампании были защита и восстановление плодородия почв, интенсификация семенного и технического новшества, а также обеспечение устойчивого развития импортозамещающего и экспортно-ориентированного растениеводства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения