Монголия и Китай обменялись мнениями о сотрудничестве в борьбе с опустыниванием

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и изменения климата Монголии г-жа Одонтуяа Салдан приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии г-жу Шэнь Миньцзюань 26 марта 2025 года.

На встрече министр охраны окружающей среды и изменения климата Монголии и председатель Национального комитета по управлению и координации подготовки к 17-й Конференции сторон (COP17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая состоится в 2026 году в Монголии, г-жа Одонтуяа Салдан представила план подготовки, а также политику и инициативы, предлагаемые Монголией. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Монголией и Китайской Народной Республикой в ​​организации COP17 и решении проблемы опустынивания.

Посол г-жа Шэнь Миньцзюань отметила, что Китай принимал COP13 в 2017 году и выразила готовность Китая делиться опытом, оказывать поддержку и сотрудничать с Монголией. Посол также подчеркнула, что совместное создание Центра исследований опустынивания между Монголией и Китаем знаменует собой начало долгосрочных совместных усилий по борьбе с опустыниванием.

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