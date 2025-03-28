У берегов Египта затонул батискаф с туристами, погибли 6 человек

CentralAsia (CA) - Шесть россиян погибли после того, как туристическая подводная лодка затонула в Красном море у египетского города Хургада, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные власти.

Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены.

Власти расследуют причины аварии, заявил губернатор. Он похвалил спасательные команды, участвовавшие в эвакуации пострадавших, и сказал, что власти продолжат координировать свои действия с соответствующими посольствами.

Лодка компании Sindbad затонула недалеко от гавани, сообщает из Каира корреспондент «Би-би-си». Компания уже несколько лет организует туристические поездки в Хургаде.

Консул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал ТАСС о гибели по меньшей мере пяти российских туристов, двое из которых несовершеннолетние. ТАСС также сообщал, что у всех 45 туристов было российское гражданство.

Но позже губернатор провинции сообщил «Би-би-си», что на борту батискафа были также пассажиры из Индии, Норвегии и Швеции, а также пятеро египтян. При этом он подтвердил, что все погибшие — россияне.

По данным российского консульства, авария с батискафом произошла на расстоянии километра от берега около 10 часов утра.

Раненые, в том числе четверо в критическом состоянии, были доставлены в близлежащие больницы, передает корреспондент Би-би-си.