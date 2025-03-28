Землетрясение в пять баллов произошло на юге Казахстана

CentralAsia (KZ) - Рано утром 28 марта сейсмологи зарегистрировали землетрясение на юге Казахстана.

Толчки зафиксировали в 3:42 по местному времени. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от Алматы.

«Расчётная интенсивность в сёлах Шу, Толе Би, Сарыкемер, Кордай, Аса, Мойынкум, а также в Таразе составила два балла, в Мерке — пять, в селе Кулан — четыре балла», - говорится в сообщении МЧС РК.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщили в МЧС.

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