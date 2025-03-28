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Санкции против России вредят странам Центральной Азии, - верховный представитель ЕС
Кая Каллас
Кая Каллас
Предыстория: В Ашхабаде прошла министерская встреча «Центральная Азия – Европейский Союз»

CentralAsia (TM) -  Санкции Европейского союза против России наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии, однако ЕС не допускает их обхода через этот регион, заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в Ашхабаде в ходе 20-й министерской встречи ЕС — Центральная Азия, передает ТАСС.

«Европейский союз ввел в действие 16 пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над 17-м пакетом. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны. Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — сказала верховный представитель ЕС.

В 20-й министерской встрече ЕС — Центральная Азия, прошедшей 27 марта в Ашхабаде, принимали участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Основной темой встречи стала подготовка к саммиту ЕС — Центральная Азия, который пройдет в апреле 2025 года в Самарканде. В обсуждение вошли вопросы, связанные с последствиями российско-украинского конфликта, транспортной и цифровой взаимосвязанностью, энергетикой, торговлей, образованием и водными ресурсами.

 

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