В субботу произойдет частичное солнечное затмение

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В субботу жители Европы, западной Африки, северной Азии смогут увидеть частичное солнечное затмение, пишут СМИ.

В период частичного солнечного затмения тень Луны лишь частично закрывает Солнце, из-за чего оно выглядит как полумесяц.

По данным НАСА, солнечные и лунные затмения случаются от четырех до семи раз в год. Из-за наклона орбиты Луны относительно Земли эти природные явления обычно идут парами. Например, в середине марта полное лунное затмение окрасило Луну в красный цвет.

На большей части Северной и Южной Америки затмение произойдет на рассвете. В Западной Европе и Африке - поздним утром, а в Восточной Европе и Северной Азии - во второй половине дня.

Во время затмения Солнце медленно уменьшится до полумесяца. Его свет будет «приглушен».