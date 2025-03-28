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В субботу произойдет частичное солнечное затмение
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В субботу жители Европы, западной Африки, северной Азии смогут увидеть частичное солнечное затмение, пишут СМИ.

В период частичного солнечного затмения тень Луны лишь частично закрывает Солнце, из-за чего оно выглядит как полумесяц.

По данным НАСА, солнечные и лунные затмения случаются от четырех до семи раз в год. Из-за наклона орбиты Луны относительно Земли эти природные явления обычно идут парами. Например, в середине марта полное лунное затмение окрасило Луну в красный цвет.

На большей части Северной и Южной Америки затмение произойдет на рассвете. В Западной Европе и Африке - поздним утром, а в Восточной Европе и Северной Азии - во второй половине дня.

Во время затмения Солнце медленно уменьшится до полумесяца. Его свет будет «приглушен».

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