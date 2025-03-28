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Соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей РФ, – МИД Украины
Георгий Тихий
Георгий Тихий
Предыстория: Перемирие на море и запрет ударов по энергообъектам. О чем США, Россия и Украина договорились в Эр-Рияде?

CentralAsia (CA) -  Обсуждаемое соглашение о морском перемирии между Киевом и Москвой не распространяется на корабли военного флота РФ. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе интервью прессе, передает «Страна.ua».

«Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», – сказал Тихий.

24 марта делегации РФ и США провели переговоры в саудовском Эр-Рияде. Россия заявила, что морское перемирие не вступит в силу до тех пор, пока не будут отменены санкции против сельскохозяйственного экспорта.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть запросы Кремля о снятии санкций ради прекращения огня в Чёрном море.

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