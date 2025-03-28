Французская прокуратура потребовала для Жерара Депардье 18 месяцев условно и штраф по делу о домогательстве

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- 12:38, 28 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Французские прокуроры запросили условного тюремного заключения сроком на 18 месяцев для актёра Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах в отношении двух женщин во время съёмок фильма, сообщает France24.
Кроме того, прокурор потребовал назначить штраф актёру в размере 20 000 евро.
Прокурор отметил «полное отрицание и нежелание Депардье задавать себе вопросы».
76-летнего актёра обвиняют в том, что он приставал к художнице-постановщице и ассистентке во время съёмок фильма «Зелёные ставни» в 2021 году. Сам Депардье отрицает, что это было домогательством и насилием, он объяснил, что все грубые комментарии, которые делал, были связаны с его плохим настроением.
Это первое дело против актёра, дошедшее до суда, хотя в общей сложности около 20 женщин обвинили его в неподобающем поведении. Ранее сообщали, что в случае доказательства виновности Депардье, ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в размере до 80 тысяч долларов.