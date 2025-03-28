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Французская прокуратура потребовала для Жерара Депардье 18 месяцев условно и штраф по делу о домогательстве

CentralAsia (CA) -  Французские прокуроры запросили условного тюремного заключения сроком на 18 месяцев для актёра Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах в отношении двух женщин во время съёмок фильма, сообщает France24.

Кроме того, прокурор потребовал назначить штраф актёру в размере 20 000 евро.

Прокурор отметил «полное отрицание и нежелание Депардье задавать себе вопросы». 

76-летнего актёра обвиняют в том, что он приставал к художнице-постановщице и ассистентке во время съёмок фильма «Зелёные ставни» в 2021 году. Сам Депардье отрицает, что это было домогательством и насилием, он объяснил, что все грубые комментарии, которые делал, были связаны с его плохим настроением. 

Это первое дело против актёра, дошедшее до суда, хотя в общей сложности около 20 женщин обвинили его в неподобающем поведении. Ранее сообщали, что в случае доказательства виновности Депардье, ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в размере до 80 тысяч долларов.

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